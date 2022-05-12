جدد رئيس مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس شكره وامتنانه لأهل الكويت بصفة عامة ورجال الخير والبر والعطاء بصفة خاصة على دعمهم المميز لمشروع إفطار الصائم الذي نفذته المبرة خلال رمضان الماضي والذي بلغت أعداد المستفيدين منه 90 ألف محتاج داخل الكويت.

وتوجه البسيس بالشكر للسيد عمر شرار الختلان مالك مطعم فريج صويلح والعم مرزوق الطمار العميرة، والسادة عبدالله زيد البريكي، وأحمد عامر بن ضاحي، وأبناء المرحوم عجنان قبلان بن داحي، والنائب السابق مخلد راشد العازمي، وكذلك الدكتور مشعل عبدالله زعال الغريب استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى السلام الدولي، كما واصل البسيس شكره للفريق ركن لافي راشد القبيل وأبناء المرحوم علي عبدالله الشبو، والشيخ فهد فلاح بن جامع، والسيدة الفاضلة شيمة عقيل الجندل، والإخوة خالد محمد الحشان، وسالم زيد البسيس وعذبي سعود المشحني، وسعد مشعل الحواس، وأحمد يوسف الحواس.

كما توجه البسيس بالشكر لأبناء المرحوم زيد سعود البسيس، وأبناء العم مرزوق قبلان بن داحي، وأبناء المرحوم محمد حزام الأذينه، وأبناء المرحوم حمد الرشود العازمي، وكذلك أبناء المرحوم مروي ملفي الهدية، على ما جادوا به من تبرعات كريمة عن أبائهم من خلال مشروع إفطار الصائم.

هذا وأكد البسيس أن مثل هذه المبادرات الخيرية المميزة تعكس صور التكافل والتراحم والإحسان في افضل شهور العام، وتقوي أواصر المحبة والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، مختتماً تصريحه بالدعاء لهؤلاء المحسنين الكرام أن يتقبل الله منهم نفقاتهم وصدقاتهم.