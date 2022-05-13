الوافد هدد رجال الأمن بإلحاق الأذى بهم باعتباره أميركيًا

امير زكي

احتجز عسكري اميركي داخل نظارة احد مخافر العاصمة وذلك على خلفية قضية بعنوان الاشتباه بحالة غير طبيعية على ان يذكر في التحقيقات العبارات البذئية التي وجهها المتهم لضابطة برتبة ملازم اول وضابط برتبة مقدم وتهديده لهما بإلحاق الاذى البليغ باعتباره اميركيا، يشار الى ان الموقوف كان برفقته فتاتان من ارمينيا ومصر وكانت رائحة الخمور تفوح من فمه بشكل مبالغ فيه .

وقال مصدر امني لـ« الأنباء» :فجر اليوم تلقت عمليات الداخلية بلاغا بوجود شخص يتحرش بالمارة في احد المقاهي على الخليج ولدى توقيفه من قبل الضابطة والعاملة بالشرطة النسائية وضمن قوة الامن العام تلفظ الوافد الذي تبين انه اميركي من مواليد 1986 عليها بعبارات خادشة ومهينة وكذلك نفس الامر مع ضابط برتبة مقدم طلب منه الهدوء وتجنب ذكر العبارات الخادشة وتهديده لهما واستقواؤه بانه اميركي .

وذكر شاهد عيان لـ"لأنباء" ان ما صدر عن الوافد كان محل استياء كبير من قبل متابعي الواقعة وانهم ساعدوا رجال الامن على ادخال الوافد الاميركي « مفتول العضلات » الى داخل الدورية .