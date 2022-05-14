تواصل السياحة في ألمانيا تعافيها من أزمة كورونا، بعد إنهاء القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أن عدد ليالي المبيت للمسافرين في الفنادق ودور الضيافة وما شابهها ارتفعت في آذار/مارس الماضي بنسبة 7ر175% على أساس سنوي إلى 1ر25 مليون.

وقبل عام، كان هناك حظر على الإقامة للمسافرين في الفنادق بسبب الجائحة.

وفي المقابل، لا يزال المستوى أقل مما كان عليه قبل أزمة كورونا، حيث تراجع عدد ليالي المبيت في آذار/مارس الماضي بنسبة 7ر23% مقارنة بنفس الشهر عام .2019

وارتفع عدد الإقامات الفندقية للنزلاء المحليين بنسبة 6ر166% إلى 8ر21 مليون مقارنة بآذار/مارس عام 2021، كما ارتفعت بالنسبة للنزلاء الأجانب بنسبة 5ر254% إلى 3ر3 مليون ليلة. واستفادت من هذا الارتفاع على وجه الخصوص سياحة المدن، التي عانت بشدة من العواقب الاقتصادية للجائحة بسبب إلغاء المعارض والمؤتمرات.

وواصل الاتجاه نحو عطلات التخييم، التي تتميز بمحدودية الاختلاط، الارتفاع، حيث تجاوز عدد الإقامات الليلية مستوى ما قبل الأزمة في آذار/مارس 2019 بنسبة 1ر39%.

شملت البيانات منشآت الإقامة التي يقل عدد أسّرتها عن عشرة، أو عشرة أماكن مبيت في سياحة التخييم.