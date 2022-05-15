

حنان عبدالمعبود



احتفلت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان بمرور 15 عاما على إصدار المجلة الخليجية للأورام. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة بحضور عدد من أعضاء الاتحاد، تم خلاله استعراض عدد الأبحــــاث المتعلقــة بالسرطان والتي تم نشرها في المجلة طوال الأعــــوام الـ 15 الماضية. وكشف أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، مؤسس المجلة ورئيس تحريرها د.خالد الصالح أن عدد البحوث المنشورة في المجلة الخليجية للأورام بلغ 478 بحثا. وأشار إلى أن عدد الدول التي شاركت بتقديم أبحاثها العلمية المتعلقة بالسرطان في المجلة بلغ 35 دولة من مختلف دول العالم. وأكد أن المجلة حصلت على التصنيف الدولي كمجلة مرجعية في السجل الوطني الأميركي Pub med وMedline منذ يناير 2009 وتعتبر الآن مرجعية في البحوث العلمية المختصة بالسرطان في الشرق الأوسط.