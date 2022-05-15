تدشين خدمة «الزيارات المنزلية» لطريحي الفراش لتقديم خدمات صحية تكاملية متعددة التخصصات



عبدالكريم العبدالله



أكدت مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بفئة «الرعيل الاول» من خلال تقديم افضل الخدمات والعناية الطبية لهم، لافتة الى انه تم تدشين خدمة خلال الاسبوع الماضي تخص هذه الفئة من «طريحي الفراش» لتوفر عليهم عناء ذهابهم للمرافق الصحية، وهي زيارات منزلية وتقديم خدمات صحية تكاملية متعددة التخصصات. وبينت في تصريح لـ«الأنباء» أن هذه الخدمة التي دشنها وزير الصحة تأتي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من حرص الوزارة ممثلة بوزير الصحة ووكيل الوزارة وقيادييها على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز العيش الكريم للجميع، علما أن هذه الخدمة تتضمن مراجعات طبية دورية لمتابعة الحالات المزمنة، ومراجعة الأدوية والعلاجات، وتقديم خدمات صحة الفم والأسنان، وخدمات العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية. وأوضحت د.الضبيب انه تم تشكيل فرق متكاملة للزيارة المنزلية متعددة التخصصات، وتتكون من (طبيب عام ـ طبيب أسنان ـ اخصائي علاج طبيعي ـ صيدلي ـ التمريض ـ فني مختبر ـ أخصائي تغذية)، مشيرة الى أن الحصول على الخدمة يكون إما عن طريق التقديم عبر الموقع الالكتروني المحدد لذلك، أو عن طريق طلب الخدمة من خلال المركز الصحي الذي يتبع له المراجع نفسه، وفقا لمنطقة السكن.



وأشارت إلى أن التقديم لطلب الخدمة يكون عبر الموقع من يوم الأحد ـ إلى الخميس، من الساعة (8 صباحا ـ 7 مساء)، عدا الخميس من الساعة (8 صباحا ـ 1 ظهرا)، مع إرفاق التقارير الطبية الخاصة بالمراجع، مشيرة الى أن هذه الخدمة تقتصر على الزيارات الدورية وليست للحالات الطارئة، وهي متوافرة لطريحي الفراش او ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشارت الى أن الوزارة ممثلة في الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية لديها الى جانب خدمة الزيارات المنزلية، عيادات لـ«المسنين» القادرين على الذهاب للمراكز الصحية من غير طريحي الفراش، وهي متوافرة في 21 مركزا صحيا موزعة في جميع المناطق الصحية، لافتا الى أن هناك خطة للتوسع بمعدل 5 - 10 عيادات سنويا، علما انه سيتم عمل دورات تدريبية للتعامل مع كبار السن في هذه العيادات.



وذكرت أن العيادات تهدف الى تقديم خدمات صحية ذات جودة حسب أحدث المعايير العلمية لتقييم الحالة الصحية لكبير السن وتشخيص وعلاج ومتابعة أمراض الشيخوخة وتوفير الاحتياجات الصحية لهذه الفئة الحساسة من المرضى، كذلك يتم العمل فيها على التثقيف والتوعية لكبار السن وذويهم في سبيل تحقيق التشيخ النشط ودعم الأسر في توفير العناية اللازمة لكبير السن. وبينت ان العيادات تختص بالاكتشاف المبكر وتدبر المشاكل الصحية الجسدية والعقلية والنفسية والمشاكل الاجتماعية الشائعة بين المسنين، فضلا عن خفض معدلات المراضة والإعاقة والوفيات للمشاكل الصحية الشائعة بين المسنين، وتعزيز صحة المسنين والتشيخ النشط وتحسين نوعية حياتهم وجعلها ممتعة قدر الامكان، هذا بالاضافة الى نشر الوعي والثقافة فى المجتمع حول أهمية رعاية صحة المسنين. وتابعت: كما تختص العيادات ايضا بتعزيز توفير الحياة الاجتماعية الكريمة للمسنين والمحافظة على دورهم الايجابي والمنتج فى الأسرة والمجتمع، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأمراض الشائعة من خلال الخدمات القائمة في المركز الصحي والمتمثلة بالعيادات التخصصية مثل عيادة السكر والأمراض المزمنة والهشاشة والصحة النفسية، علاوة على تقديم الرعاية المشتركة بين الرعاية الاولية والتخصصات الاخرى ذات العلاقة بصحة المسنين مثل (قسم صحة الفم والأسنان ـ التغذية العلاجية ـ التخصصات الثانوية مثل الطب التلطيفية والمهني وقسم العيون وعلاج النطق والسمع) وغيرها. واشارت الى لجنة برنامج رعاية المسنين في الرعاية الصحية الاولية وضعت البروتوكولات والدلائل الارشادية لتقديم خدمات عالية الجودة تمثلت في تقديم الرعاية التشخيصية والعلاجية والتأهيلية والوقائية للأمراض الحادة غير الطارئة، والأمراض المزمنة والمتعددة ومتابعتها ومتابعة المرضى بعد خروجهم من المستشفى، فضلا عن تشخيص ومتابعة أمراض الصحة النفسية، علاوة على تقييم ومعالجة الحالة الصحية والتغذوية لكبار السن.