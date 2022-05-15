محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



أحبط رجال الإدارة العامة لخفر السواحل يوم امس وبالاستفادة من المنظومة الرادارية وبالتنسيق مع القوة الجوية وقوة الاطفاء العام محاولة اغراق السوق المحلي بكمية ضخمة من المواد المخدرة بلغت 730 كيلو حشيش وذلك في ضبطيتين منفصلتين جاءتا رغم سوء الاحوال الجوية، حيث حاول المهربون الاستفادة من الاحوال الجوية تلك، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها بتعليمات وتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمنع التسلل واحباط جميع محاولات التهريب على الحدود البحرية، وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، وإشراف مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالتكليف العميد طلال المونس، ورغم سوء الاحوال الجوية تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط محاولة تهريب 600 كيلوغرام تقريبا من مادة الحشيش المخدرة بعد رصد هدف عن طريق المنظومة الرادارية قادما من خارج المياه الاقليمية الكويتية متجها الى جزيرة كبر، وتمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ولفتت البيان الى ان الضبطيات جاءت بالتعاون مع القوة الجوية الكويتية وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بتقديم الدعم والاسناد في انتشال الكميات المضبوطة.



من جهة اخرى، وعقب رصد هدف بحري عن طريق المنظومة الرادارية قادم من خارج المياه الاقليمية في المنطقة الشمالية بالقرب من جزيرة بوبيان، تمكن رجال خفر السواحل من ضبط ثلاثة مهربين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ130 كيلو من مادة الشبو، حيث تمت احالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وقال مصدر امني ان الموقوفين من الجنسية الايرانية.



على صعيد آخر، تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطن في منطقة المهبولة بعد معلومات عن اتجاره في المخدرات وقد عثر بحوزته على 78 كيلو حشيش و5000 حبة مخدرة وأقر المتهم بالاتجار وأن تلك السموم وصلت إليه عبر مهربين من دولة مجاورة. كما تمكن رجال المكافحة من ضبط وافدين من الجنسية المصرية وعثر بحوزتهما على كيلو من مخدر الشبو.