التصنيف يشمل 3 فئات ويتم تحديد التسهيلات وعدد تصاريح العمل للشركة وفقاً لفئتها

بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في تصنيف الشركات، مضيفا أن هذه اللجنة ستتولى دراسة كتب التظلم التي ترفع إلى الهيئة من قبل الشركات المدرجة في التصنيفات الثلاثة للوقوف على مدى أحقيتها في رفع تصنيفها إلى الفئة الأعلى.



وبين المصدر أن هناك 3 تصنيفات سبق أن وضعتها الهيئة للشركات، تحصل بمقتضاها كل شركة على تسهيلات مختلفة، إذ يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج كاملا، وتضم هذه الفئة على سبيل المثال: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، والصحف وغيرها من الأعمال.



أما أصحاب الأعمال من الفئة الثانية فيحصلون على تصاريح العمل بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص، مثل الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة، وأصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.



وبالنسبة لأصحاب الأعمال غير المذكورين في قائمتي الفئتين الأولى والثانية، فإنهم يحصلون على تصاريح عمل لا تجاوز نسبة 25% بحد أقصى عدد 4 تصاريح عمل فقط.