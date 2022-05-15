ليلى الشافعي



نظم فريق السلام الداخلي التطوعي معرضا لتوزيع الكتب مجانا للجميع في حديقة الشهيد جاوز عدد المشاركين من الجمهور اكثر من ألف شخص لاقتناء ما يروق لهم من الكتب النافعة، وصاحب المعرض فقرات ترفيهية ومسابقات وألعاب ورسم وتلوين للأطفال ومحاضرة عن قيمة القراءة. وأفادت رئيسة الفريق د.حنان القطان بأن هذا النشاط الأول لاستثمار الكتب المكدسة في البيوت والزائدة عند الأسر، وذلك لإحياء قيمة حب القراءة واستثمار الوقت والفراغ بالقراءة، خاصة أننا أمة «اقرأ»، و«اقرأ» هي أول آية نزلت في القرآن ولن ينصلح حالنا إلا بالقراءة، فأردنا كفريق أن نجذب الصغار والكبار لهذا المعرض الأول والذي لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور تجاوز الآلاف، وأشارت إلى أن هذه المعارض تسهل على الناس اقتناء الكتب والاستفادة منها بدلا من وجودها على الأرفف في البيوت دون قراءة. مؤكدة أن التبرع ليس بالمال والملابس فقط، بل بما يغذي العقل والروح.



وعن نوعية الكتب، قالت القطان: الكتب منوعة من قصص للأطفال وكتب العلوم والتنمية وكتب شرعية ومراجع مهمة من أمهات الكتب مثل السير والتاريخ وغيرها، وقد قام الفريق التطوعي بجمع الكتب وتصنيفها وجميع الكتب مرخصة من وزارة الإعلام.



وعن سبب هذه المبادرة، قالت د.القطان: لما نراه من ضعف الإقبال على القراءة وجدنا انه لابد من التحرك للرجوع إلى القراءة للنهوض بالمجتمع، فلا ترتقي المجتمعات إلا بالعلم، أول خطوة للعلم القراءة، فبناء الإنسان قبل بناء الأوطان.



وجدير بالذكر أن المعرض استمر للساعة العاشرة مساء وازداد الجمهور في الفترة المسائية ألقى خلالها د.خالد الشطي محاضرة عن أهمية القراءة وتشجيع الأبناء عليها، ولاقت حضورا كبيرا وتفاعلا مع المحاضر.



وقد بلغ عدد الكتب أكثر من 10 آلاف كتاب، وكان إقبال الأطفال كبيرا على أنشطة التلوين والرسم، كما تم تقديم مسرحية مصغرة لهم وأناشيد وقصص ومسابقات مما يحببهم في الكتاب.