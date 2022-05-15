يبحث إشبيلية عن نقطة التعادل أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الأحد في مباراة قوية ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لضمان مركز رابع مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وبتعادله الثالث تواليا على أرضه ضد مايوركا الأربعاء أجل الفريق الأندلسي تأهله الى المسابقة القارية، نظرا للفارق البالغ 5 نقاط مع خامس الترتيب ريال بيتيس، علما ان أفضلية المواجهات المباشرة بينهما تصب في مصلحة إشبيلية.



ويحتاج إشبيلية إلى نقطة في آخر مباراتين لضمان التقدم على جاره الأندلسي، علما ان نتائجه تراجعت كثيرا مع الخط المستقيم قبل نهاية الموسم، إذ حقق فوزين فقط في 10 مباريات، ما رفع مستوى الضغوط على مدربه خولين لوبيتيغي.



وكان إشبيلية المطارد الجدي لريال مدريد المتوج هذا الموسم، قبل ان تتدهور نتائجه ويخرج من دور الـ 16 في كأس إسبانيا أمام غريمه بيتيس ومن الدور عينه أمام وست هام الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الذي يعد من الاختصاصيين بإحراز لقبها.

وعلق خولين لوبيتيغي مدرب إشبيلية على صافرات الاستهجان «أن يغضب الجمهور من المدرب عندما يفشل بتحقيق الفوز، فهذا أمر طبيعي»، مضيفا: أنا قلق لعدم تحقيق الفوز، لكننا نملك مباراتين إضافيتين، ويجب أن نقاتل كما فعلنا طوال الموسم.



في المقابل، كان فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه التشي كافيا لضمانه الحلول بينه الـ 4 الأوائل، نظرا لأفضلية النتائج المباشرة التي تصب في مصلحته، وذلك رغم الموسم المتقلب لبطل الموسم الماضي.



وكان ريال مدريد قد ضمن إحراز اللقب، فيما يبدو برشلونة الأقرب الى المركز الثاني لتفوقه بفارق 5 نقاط على أتلتيكو مدريد. ويبدو اللحاق ببرشلونة أمرا صعبا لـ «كولتشونيروس» نظرا لفارق النقاط الخمس، علما ان النادي الكاتالوني يحل على خيتافي الخامس عشر اليوم قبل أن ينهي مشواره مستضيفا فياريال السابع.



وبعد شهر مخيب في أبريل شهد خروجه من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني وسقوطه على ارضه أمام قادش ورايو فايكانو المتواضعين، تنفس برشلونة الصعداء بـ 3 انتصارات متتالية على مايوركا، بيتيس وسلتا فيغو.

ولايزال فياريال (56) وريال سوسييداد (59) يتبارزان نحو مقاعد مؤهل إلى «يوروبا ليغ»، وهما يتواجهان معا اليوم على ملعب الأول لا سيراميكا.



وفي أسفل القاع هبط ليفانتي الذي يستضيف ألافيس (31) التاسع عشر، فيما يستضيف ريال بيتيس غرناطة.