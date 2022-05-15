يسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز على وست هام عصر اليوم في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز ووضع ليفربول تحت الضغط في مباراته أمام ساوثمبتون بعد غد.



ويدرك مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا أن الفوز اليوم سيضمن له لقب الدوري بنسبة كبيرة لاسيما أن فارق الأهداف مع «الريدز» يصب لمصلحته حتى في حال خسارته لمباراة الجولة الأخيرة.

رد غوارديولا على نجمي مان يونايتد السابقين، الفرنسي باتريس إيفرا والبلغاري ديميتار برباتوف، لانتقادهما شخصية فريقه مان سيتي بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستشاط غوارديولا غضبا من تصريحات الدوليين السابقين بشأن خروج سيتي من نصف النهائي أمام ريال مدريد.

بدا سيتي في طريقه لبلوغ النهائي الثاني تواليا بعد فوزه 4-3 ذهابا على أرضه وتقدمه بهدف نظيف في مدريد حتى الدقيقة الأخيرة، قبل ثنائية البديل البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1 ليأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين، حسمهما ريال بركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة.

رأى إيفرا الذي توج باللقب القاري مع يونايتد في 2008 أن فريق غوارديولا يفتقد للشخصية وروح القيادة، فيما شكك برباتوف بتركيز اللاعبين.



رد سيتي على هذا الخروج المحبط بتسجيله 10 أهداف في مباراتين في الدوري الانجليزي الممتاز ليقترب من لقبه الرابع في خمسة مواسم، مع استمرار بحثه عن لقبه القاري الأول.



وكان غوارديولا الذي تعرض أيضا لانتقادات من لاعب وسط ريال مدريد السابق الهولندي كلارنس سيدورف، لاذعا في رده على المشككين.



وفي موقع الدفاع عن نفسه، أشار الى فوزه في نهائي دوري الأبطال على يونايتد بالذات عندما كان مدربا لبرشلونة الإسباني عامي 2009 و2011.



وقال «لعبت ضدهم، لم أر هذه الشخصية عندما دمرنا يونايتد في نهائي دوري الأبطال. لا يمكن أن تتحلى بشخصية لأنك تلقيت هدفين في دقيقة بعد أن أتيحت لك العديد من الفرص للتسجيل؟».



وتابع «في بعض الأحيان، هكذا هي كرة القدم، أي شيء قد يحدث. لا يمكننا التحكم في أشياء كثيرة ولكن عندما تصل دائما إلى المراحل الأخيرة خلال أربع أو خمس سنوات، فهذا أمر لا يصدق».



وأردف «لدينا شخصية مذهلة. أنا آسف ولكن لا أوافق على الإطلاق. أظهرنا شخصيتنا في السنوات الخمس الأخيرة، كل ثلاثة أيام، في جميع المسابقات».



ويأمل توتنهام في الوصول للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا عندما يستقبل بيرنلي الذي يصارع من أجل البقاء.



وستكون مهمة ليستر سيتي سهلة عندما يلتقي مع واتفورد الذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى، ونفس الحال ينطبق على ولفرهامبتون الذي يستضيف نوريتش سيتي، فيما يلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس، كما يسعى إيفرتون إلى تثبيت أقدامه في «البريمييرليغ» عندما يواجه برينتفورد.



ويسعى ليدز للهروب من المركز الـ18 وذلك عندما يستضيف برايتون.