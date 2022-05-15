تعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام حتى الأحد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً حداداً على الراحل الكبير

دول «التعاون» والأمتان العربية والإسلامية فقدت برحيل خليفة بن زايد قائداً من قادة النهضة والتغيير

أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي في الكويت وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم الجمعة حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس في تصريح له «بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى مجلس الوزراء نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».



وأضاف الفارس أن مجلس الوزراء أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية قد فقدت قائدا من قادة النهضة والتغيير بما كان له من رؤية ثاقبة ورغبة في التطوير كان لها الأثر في تحقيق الإنجازات الهائلة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عهده الميمون وبلوغها المكانة المرموقة التي تتمتع بها.



وذكر أنه إزاء هذا المصاب الجلل فإن الكويت وباسم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي تتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا.



وقال إن صاحب السمو الأمير أمر بإعلان الحداد الرسمي وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم الجمعة حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى.



وسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء.