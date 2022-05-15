بتعليمات وتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمنع التسلل واحباط جميع محاولات التهريب على الحدود البحرية، وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، وإشراف مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالتكليف العميد طلال المونس، ورغم سوء الاحوال الجوية تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط محاولة تهريب 600 كيلوغرام تقريباً من مادة الحشيش المخدرة بعد رصد هدف عن طريق المنظومة الرادارية قادما من خارج المياه الاقليمية الكويتية متجها الى جزيرة كبر، وتمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وتم التعاون مع القوة الجوية الكويتية وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بتقديم الدعم والاسناد في انتشال الكميات المضبوطة.



من جهة اخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان لها ان الجهود الأمنية والمتابعة للإدارة العامة لخفر السواحل رصدت هدفا بحريا عن طريق المنظومة الرادارية قادما من خارج المياه الاقليمية في المنطقة الشمالية بالقرب من جزيرة بوبيان، حيث تمكن رجال خفر السواحل من ضبطه وتبين وجود ثلاثة مهربين على متنه من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ 130 كيلو من مادة الشبو، حيث تمت احالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.