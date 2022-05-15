أعلن قوات خفر السواحل اليونانية إنقاذ 20 مهاجرا سوريا في منطقة بحرية شرق جزيرة رودس جنوب شرق بحر إيجة.



ونقلت صحيفة «كاثميريني» اليونانية عن بيان للقوات خفر السواحل القول إن تقارير وردت تفيد بأن هناك مهاجرين، وهم 18 رجلا وامرأة وطفل، يبحرون في قارب مطاطي بينما سقط خمسة منهم في البحر.



وأفاد البيان بأنه لحسن الحظ تم إنقاذ الجميع ومن ضمنهم الخمسة ونقلهم إلى جزيرة رودس، حيث شاركت سفينتان تابعتان للبحرية اليونانية في عملية الإنقاذ، كما تم نشر زورقين آخرين.



وأشار إلى أن الظروف الجوية خلال العملية كانت جيدة، مما ساهم في سرعة الانقاذ.