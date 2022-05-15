القاهرة - خديجة حمودة:



استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء، تمت محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.



ونجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.



وبحسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة، تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا.



وتم ضبط عدد (2) آر بي جي و(3) رشاشات متعددة ومسدس و(60) طلقة أنواع مختلفة، كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.



وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار (TNT)، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و(21) هاتفا محمولا وعدد (3) لاب توب وتابلت.



وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائما أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم.