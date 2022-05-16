عبدالعزيز الفضلي



استغنت وزارة الداخلية عن مدارس الدائرتين السابعة والعاشرة والتي كانت مخصصة لمقار انتخابات المجلس البلدي 2022، وذلك بسبب عدم إجراء انتخابات فيها.



وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس في كتاب وجهه لوكيل التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه:



نظرا لصدور المرسوم رقم 78 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي 2022 والمقرر إجراؤها يوم السبت 21 مايو، نود الإفادة بأن وزارة الداخلية بحاجة إلى تخصيص 76 مدرسة،



وذلك لاستخدامها كمقار للاقتراع في عملية الانتخاب مع التنويه إلى عدم حاجتنا إلى مدارس الدائرتين السابعة والعاشرة، حيث لم يتقدم فيهما سوى مرشح واحد فقط بكل دائرة، وهو ما يعني عدم إجراء انتخابات في الدائرتين المذكورتين، مثمنين جهودكم المخلصة لما فيه مصلحة وطننا الغالي.



على صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه وزارة التربية لتعطيل العمل يوم الأحد المقبل 22 مايو في المدارس المخصصة للانتخابات فقط وهو اليوم الذي يلي الانتخابات وعددها 76 مدرسة، وذلك لتهيئة المبنى المدرسي وتنظيفه استعدادا لاستقبال الطلبة في يوم الاثنين.