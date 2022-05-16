مفرح الشمري



يحرص القائمون على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تقديم أنشطة فنية تعمّ بالفائدة على الجميع وتثقفهم موسيقيا وتضيف الى معلوماتهم أيضا، وهذا ما حدث خلال الأمسية الموسيقية التي قدمتها مجموعة الأحمدي الموسيقية بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان الخميس الماضي والتي احتضنتها قاعة جابر العلي الموسيقية بمركز جابر الثقافي.



فمن خلال اوركسترا ضمت 45 عازفا محترفا، عزفت روائع الموسيقار الألماني لو دفيغ فان بيتهوفن منها «افتتاحية إيغمونت»، وهي المقطوعة التي ألفها خصيصا بيتهوفن لمقدمة مسرحيه «ايغمونت» التي كتبها الأديب الألماني يوهان فولفغانغ غوته، المقطوعة قصيرة ولكنها جميلة وألحقتها الفرقة بمقطوعة اخرى بعنوان«سيمفونية القدر» أبدع العازفون بعزفها.



تضمن الحفل الموسيقي محاضرة تثقيفية ألقاها المايسترو بوشمان تناول فيها تاريخ الموسيقار الألماني وخصائص أعماله، إضافة إلى تحليل للسيمفونية الخامسة التي عزفت أول مرة في أهم حفل في حياة بيتهوفن، وشرح خبايا وكواليس استعداد أوركسترا المجموعة لأداء هذا العمل، موضحا المقاطع السهلة والصعبة أو شديدة الصعوبة.



وقال إن بيتهوفن، الذي ولد العام 1770، بدأت معاناته مع مشكلة فقدان السمع، وبدلا من أن تعيقه تلك المشكلة عن التأليف، برز أسلوبه الفردي وازداد عمقا عقب اكتشافه أنها ستؤدي إلى الصمم الكلي، وكانت النتيجة أنه كتب عددا من أفضل أعماله وأكثرها شهرة.



وأضاف أنه في نهاية مسيرته الفنية، صار بيتهوفن هو الموسيقي الذي أحدث دمجا بين أفضل ما في حقبة الباروك (فترة تاريخية في الثقافة الغربية) والحقبة الكلاسيكية، ولاتزال مقطوعاته يعشقها الجميع.