طارق سلطان: بدأنا العام بشكل جيد.. والشركات التابعة سجلت نمواً صحياً مقارنة بالعام الماضي

نتوقع أن تحقق عملياتنا أداءً قوياً هذا العام.. على الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022 محققة صافي أرباح بقيمة 12.8 مليون دينار وربحية سهم 6.07 فلوس للسهم الواحد بزيادة 1% عن نفس الفترة من عام 2021 والذي يتضمن أرباحا من العمليات غير المستمرة، أما الأرباح من العمليات المستمرة فقد نمت بنسبة 1.311%، وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34 مليون دينار بزيادة نسبتها 71.7% فيما بلغت الإيرادات 132.1 مليون دينار محققة زيادة بنسبة 22.3%.



وقالت «أجيليتي» في بيان صحافي أمس، إن النتائج المالية لأجيليتي، وهي شركة مستثمرة ومشغلة لعدد من الشركات المتخصصة في مجال خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد، لهذا الربع هي النتائج المرحلية الأولى للشركة بعد إتمام صفقة بيع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة GIL إلى شركة DSV وعليه، ومن الآن وصاعدا سيتم عرض أداء الشركة حسب هيكلها الجديد الذي يتضمن قطاعين: قطاع الكيانات الخاضعة للسيطرة والقطاع الاستثماري، والسبب من عرض أداء الشركة بهذه الطريقة - والتي ما زالت قيد التطوير- هو لتقييم الشركة بصورة أفضل من خلال مراقبة أداء كل قطاع على حدة.



واستعرضت «أجيليتي» الكيانات الخاضعة للسيطرة، حيث قالت إنها تستمر في امتلاك وإدارة مجموعة الشركات التي ساهمت تاريخيا بنسبة 80% من أرباح الشركة وهذه الشركات نمتلك فيها حصة مسيطرة.

من بين هذه الكيانات شركات أجيليتي للمجمعات اللوجستية، وترايستار، وناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وشركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز. وسوف ينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل.



أما القطاع الاستثماري، وهو يمثل ما تمتلكه أجيليتي من حصص غير مسيطرة في عدد من الشركات من خلال استثماراتها في القطاعات والمشاريع المتأصلة في مجالات الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتمثل حصة أجيليتي المقدرة بـ 8% في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات بالإضافة إلى استثمار الشركة في الشركة الوطنية العقارية، وشركة الخليج للمخازن، ومجمع الريم، وعدد من شركات التكنولوجيا مثل SWVL، وHyliion وغيرها.

وسيدرج أداء هذا القطاع بشكل رئيسي ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي للشركة، أما تأثيره على بيان الدخل فسيكون من خلال الحصة من النتائج المالية، تغير أسعار الأسهم لبعض الاستثمارات، توزيعات الأرباح أو التخارج.



أداء الشركة



وفي هذا السياق، أوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «لقد بدأنا العام بشكل جيد، حيث سجلت الشركات الخاضعة لسيطرتنا نموا صحيا مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية، نتوقع أن تحقق عملياتنا المستمرة أداء قويا هذا العام.

سنواصل التركيز على تسريع وتيرة النمو في هذه الشركات من خلال عملياتنا القائمة والجديدة ويعتبر عرضنا لشركة Menzies مثالا جيدا على التزامنا بذلك.

أما على صعيد قطاعنا الاستثماري، تمثل حصتنا في شركة DSV أكبر استثماراتنا، فنحن نؤمن بالنمو طويل الأجل لهذه الشركة وقطاع الشحن عامة».



وأضاف سلطان: «سنعمل على توسيع محفظتنا الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعظيم القيمة لمساهمينا وذلك من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل في القطاعات عالية النمو ذات المقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق الإدارة من ذوي الخبرات العريقة، وأفضل ممارسات الحوكمة وبما يتوافق مع رؤية الشركة وقيمها».



جدير بالذكر أنه في مارس 2022، أعلن كل من مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع وإحدى شركاتها المملوكة كليا ومجلس إدارة شركة John Menzies PLC (مينزيز)، التوصل إلى اتفاق بشأن شروط العرض النقدي الذي أوصت به أجيليتي للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم في شركة مينزيز.

وفي حال الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي شركة مينزيز والهيئات التنظيمية، فمن المتوقع أن ينتج عن ذلك مركز قوة في قطاع خدمات الطيران حيث من ستصبح «المجموعة المشتركة» أكبر شركة تقدم خدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، وثاني أكبر شركة من حيث المطارات التي تخدمها، وثالث أكبر شركة من حيث الإيرادات.

وقد تجاوزت إيرادات شركة مينزيز وشركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» المجمعة قيمة 1.5 مليار دولار أميركي في العام 2021 ومن المتوقع أن تضم «المجموعة المشتركة» 35.000 موظف في 250 مطارا في 57 دولة، وأن تقدم الخدمات لأكثر من 600 ألف رحلة طيران سنويا.



يتكون هذا القطاع من مجموعة شركات «أجيليتي» التي تمتلك فيها حصصا مسيطرة وتقوم بإداراتها. وينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل وقد حققت مجتمعة إيرادات بقيمة 132.1 مليون دينار وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 36.6 مليون دينار في الربع الأول من العام بزيادة نسبتها 22.3% و31% حسب الترتيب.

ونمت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية بنسبة 7.6% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

ولتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين، تعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تحسين أصولها الحالية من الأراضي وتتطلع إلى الاستحصال على أراض إضافية للتطوير، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وشهدت ترايستار، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية زيادة في الإيرادات بنسبة 29% في الربع الأول من العام.

ويعزى هذا الأداء إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط العالمية، والأداء الجيد في قطاع النقل، وأسعار تأجير بواخر سوائب النفط المواتية. وسجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) نموا في الإيرادات بنسبة 37.4% في الربع الأول من 2022، ويعكس أداء الشركة انتعاشا كبيرا في مجال الطيران وزيادة أعداد الركاب وأحجام البضائع في الكويت والهند وعبر القارة الأفريقية.

كما حققت ناس قيمة كبيرة من العمليات في بعض من أسواقها الجديدة بما في ذلك بغداد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا.



وحققت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) زيادة في الإيرادات بنسبة 37.3% في الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات من الخدمات ذات الصلة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الفتح التدريجي لعمليات ومرافق مطار الكويت الدولي وتخفيف الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بفحص كوفيد، ما أدى إلى زيادة في الرحلات الجوية اليومية وأعداد المسافرين.

تتوقع يوباك نموا تدريجيا في حركة الطيران خلال عام 2022 وما بعده ونظرة مستقبلية مواتية لأعمالها.



كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي. وقد قاربت أعمال التشييد بالمشروع على الانتهاء ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتاجر المتعددة داخل المول خلال عام 2022.

وقد تم افتتاح كارفور هايبر ماركت في ريم مول مؤخرا، إما شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز - المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك، فقد حققت نموا في الإيرادات بنسبة 6.1% في الربع الأول من العام مدفوعة في ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز نموها، وتسعى الشركة لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تساعدها على الحفاظ على نموها المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.



القطاع الاستثماري



تمتلك أجيليتي حصصا غير مسيطرة في مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات 1.6 مليار دينار وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات، وDSV شركة مدرجة في بورصة ناسداك كوبنهاغن.

كما تستثمر أجيليتي في مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعيــة والحوكمـــة المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد، علما أن الأحداث الجارية في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز، والاضطراب المستمر في سلاسل الإمداد قد أدت إلى حدوث تقلبات في أسواق الأسهم العالمية ومن ثم تقييمات بعض استثمارات أجيليتي.



النتائج المالية للربع الأول



- سجلت «أجيليتي» صافي أرباح بقيمة 12.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 بزيادة 1% من 12.6 مليون دينار في الربع الأول من عام 2021.



- نمت الأرباح من العمليات المستمرة بنسبة 1.311% مقارنة بالربع الأول من عام 2021



- بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34 مليون دينار بزيادة 71.7%.



- بلغت إيرادات أجيليتي 132.1 مليون دينار بزيادة 22.3% كما شهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 15.3%.



- تتمتع «أجيليتي» بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 2.8 مليار دينار، فيما بلغ صافي الدين 385.2 مليون دينار كما في 31 مارس 2022 والتدفق النقدي من العمليات 22.7 مليون دينار في الربع الأول من العام.