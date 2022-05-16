أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022، حيث بلغت صافي أرباحها 334.9 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم مقدارها 0.89 فلس وبزيادة قدرها 206% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021.



وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، ان إيراداتها بلغت 2.2 مليون دينار وبزيادة قدرها 37.5% قياسا بالفترة نفسها من العام السابق، وكذلك ارتفعت أرباح يوباك قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2022 لتبلغ 1.3 مليون دينار وبزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وحول هذه النتائج قالت الرئيس التنفيذي لشركة يوباك نادية عقيل: «تتوافق نتائج الربع الأول من هذا العام مع توقعاتنا، حيث شهدنا تحسنا تدريجيا بمجمل العمليات التشغيلية في مطار الكويت الدولي، لاسيما خلال موسم العطلات في فبراير من العام 2022.

ويسعدنا أن نرى عودة الرحلات الجوية تدريجيا إلى المستويات السابقة، ونتطلع أن يكون هذا العام إيجابيا على كل المستويات».



وأضافت عقيل: «وعلى صعيد ريم مول، تم افتتاح كارفور هايبر ماركت أواخر فبراير من هذا العام، مرحبا بالرواد والمتسوقين من سكان أبوظبي وزوارها الذين تمكنوا أيضا من التعرف على موقع المركز التجاري (ريم مول) وتصميمه».

ومن المقرر أن يصبح ريم مول في أبوظبي، الذي تشارك يوباك في تطويره، وجهة الترفيه والتسوق وأسلوب الحياة الرائدة في المنطقة، مع ما يقرب من 2.8 مليون قدم مربع من خيارات البيع بالتجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه، بما في ذلك واحد من أكبر المتنزهات الثلجية الداخلية في العالم «سنو أبوظبي».



وفي الكويت، تدير يوباك ثلاثة مشاريع رئيسية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المركز التجاري لمطار الكويت الدولي في مبنى الركاب (T1)، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مبنى مطار الشيخ سعد، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب (T4) المخصص للخطوط الجوية الكويتية.