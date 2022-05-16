رشيد الفعم

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»، إنه في مطلع الأسبوع الجاري ستتم المشاورات التقليدية لتسمية رئيس وزراء، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت.



وأوضحت المصادر أنه من المتوقع دخول وجه نسائي مالي لتتقلد إحدى حقيبتي التجارة والصناعة أو المالية، لافتة إلى أن توزير النواب مازال مستمرا فيما سيخرج نائبان من التشكيلة الحكومية وسيدخل آخران جديدان.



وأكدت المصادر أن العنوان العريض للحكومة المقبلة سيكون إلغاء بعض الهيئات والمؤسسات ودمجها، تفاديا لتشابك الاختصاصات الذي يرهق الميزانية العامة للدولة.



وقالت إن الوزراء المؤكد عودتهم هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووزير الصحة د.خالد السعيد، مع الاحتفاظ بحقائبهم أو حدوث بعد التغيير الطفيف، مبينة المصادر أنه إلى الآن لم يتم طرح اسم بديل لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.