أكد أنها خطوة لخفض الأسعار وسد نقص العمالة في القطاع الذي يعاني

الشكاوى ضد العمالة الإثيوبية "فردية" كغيرها من الجاليات.. وقمنا بزيارة واطلعنا على مراكز تدريب وتأهيل العمالة المعدة هناك

كريم طارق

كشف رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، عن قرب موعد توقيع مذكرة التفاهم الكويتية الإثيوبية بشأن استقدام العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي حضر إلى الكويت، ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال اليومين القادمين.



وأضاف الدخنان في تصريح خاص لـ "الأنباء" على هامش مأدبة العشاء التي أقامها الاتحاد على شرف سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية والوفد المرافق له، أنه تم التباحث مع الجانب الإثيوبي بشأن كل المستجدات وتذليل جميع العقبات المتعلقة بعملية الاستقدام في حال تم استئنافها قريبا.



وتوقع الدخنان أن يتم توقيع المذكرة بين الجانب الكويتي ممثلاً في وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، والجانب الإثيوبي خلال الأيام القادمة، لافتاً الى أن تلك الخطوة من شأنها أن تحقق استقراراً في القطاع الذي يعاني من نقص العمالة المنزلية، فضلا عما تحققه من خطوة حقيقية تسهم في خفض الأسعار .



وفيما يتعلق بشكاوى البعض من العمالة الإثيوبية قال الدخنان، إن الشكاوى السابقة كانت شكاوى فردية ولا تتعلق بجنسية بحد ذاتها، موضحاً أن الاتحاد زار إثيوبيا أكثر من مرة واطلع على استعداداتهم المميزة ووضعهم لشروط ومراكز تدريب مخصصة لتأهيل العمال وتدريبها على الأعمال المنزلية بما يتناسب مع طبيعة مجتمعاتنا العربية.



وتوجه الدخنان بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة على جهودهم المبذولة لتحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين بهذا الشأن.