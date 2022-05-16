قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان رياحا شمالية غربية نشطة تزيد سرعتها على (60) كم/ س منبعها السواحل الشرقية للبحر المتوسط تمر في طريقها إلى شبه الجزيرة العربية على الصحراء السورية - الأردنية وكذلك وسط العراق.

وأضاف: هذه الرياح تحمل الأتربة والغبار فتؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية إلى أقل من (100) متر وتصبح شبه معدومة، وهذه الرياح الشمالية النشطة تكونت نتيجة تمركز منخفض جوي عميق وصلت قوته اليوم الإثنين إلى أدنى من (100) مليبار.

وزاد: تكون هذا المنخفض الجوي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من (37) درجة مئوية لوجود شمس ساطعة وشبه انعدام في غطاء الغيوم التي تحد من ارتفاع درجات الحرارة وسط العراق، ويصاحب هذه الحرارة المرتفعة انخفاض كبير في كميات الأمطار الساقطة وندرتها التي سببت عدم وجود غطاء نباتي يؤدي إلى تماسك التربة وعدم انجرافها أو تطايرها. وهذه الرياح الشمالية تأتي إلينا من الصحراء السورية - الأردنية مرورا بالصحراء العراقية التي تحمل بالغبار والأتربة المتطايرة بعد دخولها إلى منطقة شرق شبه الجزيرة العربية، وعندما تتجاوز الرياح الشمالية الغربية جنوب الكويت تلتقي مع رياح شرقية نشطة أيضا مكونة نتيجة حالة عدم استقرار في جنوب الكويت، حيث من الملاحظ الآن في شبه الجزيرة العربية هبوب رياح شمالية محملة بالغبار منشؤه وسط العراق ومن ذلك هبوب رياح شرقية (كوس) ممتدة من سواحل الخليج العربي شرقا إلى سواحل البحر الأحمر غربا.

وأوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هذا الطقس المغبر سيؤدي إلى صعوبة في التنفس حتى عند الناس الأصحاء لذلك ننصح بعدم الخروج من المنازل والبقاء فيها مع إغلاق النوافذ في هذه الفترة، حيث من المتوقع أن تخف حدة الغبار بعد الساعة 8 مساء هذا اليوم، مع احتمال تكرر هذا الجو السيئ مساء الغد، ولكن بصورة أخف من اليوم.