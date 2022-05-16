وعود الوزراء تذهب مع العاصفة والخاسر المواطن وقاطنو المنطقة الجنوبية

لم يعد مقبولاً أن يُحاصر سكان مدينة صباح الأحمد في منازلهم أثناء وبعد كل عاصفة رملية في ظل الإمكانيات المادية للدولة



طالب النائب خالد العتيبي بضرورة معالجة الأضرار الناتجة والمتكررة عن هبوب الغبار والأتربة الموسمية التي تتضرر منها عدد من مناطق الكويت وخاصة المنطقة الجنوبية والتي تؤدي الى تجمعات رمليه تحاصر المواطنين في منازلهم وتتسبب بوقوع حوادث تحصد أرواحهم حال اتجهوا إلى الخروج من المنطقة من خلال الطرق التي تغلقها الأتربة.

واعتبر العتيبي أن الإغلاق المتكرر للطرق المؤدية إلى مدينتي صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية وطريق الأرتال أثناء وبعد كل عاصفة رملية في ظل الإمكانات المادية التي تملكها الدولة أمر غير مقبول واستهتار بحياة المواطنين.

وأضاف العتيبي: كل الوعود التي قيلت من الحكومة وعدد من الوزراء تذهب ادراج الرياح بعد انتهاء العاصفة، والخاسر أهالي المنطقة الجنوبية وللأسف الحكومة تتنصل من التزاماتها المادية والمعنوية في الكوارث والدليل ما حدث مع تعويضات المواطنين من أزمة الأمطار.

وحذر العتيبي وزارات الدولة المعنية من أي تقاعس خلال العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدا على ضرورة انتشار الفرق والدوريات لكل من وزارة الأشغال وبلدية الكويت والداخلية لإزالة التجمعات الرملية بطرق المنطقة الجنوبية، ومساعدة العالقين بسبب التجمعات الرملية.