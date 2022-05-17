طلال بارا



عرضت شركة الزياني، المستورد الرسمي لفيراري في الكويت، الإصدار الأحدث والأكثر تطورا من مارانيلو، سيارة 296 جي تي إس في صالة العرض التي تم تحديثها مؤخرا، وهي سيارة بيرلينيتا سبايدر ذات محرك وسطي خلفي مجهزة بمقعدين، وتأتي 296 جي تي إس لتدعم سيارة 296 GTB في إعادة تعريف مفهوم متعة القيادة المكشوفة بشكل كامل ضامنة أنقى الأحاسيس والمشاعر خلال الاستخدام اليومي وليس فقط عند دفع السيارة إلى أقصى حدود الأداء.



وتستعين 296 جي تي إس بمحرك V6 الجديد الذي ينتج قوة تبلغ 663 حصانا، مع محرك كهربائي قادر على إنتاج 167 حصانا إضافيا، وقد طرح هذا المحرك للمرة الأولى في سيارة 296 GTB.

ويشكل هذا أول محرك سداسي الأسطوانات يتم تركيبه على سيارة سبايدر مخصصة للطريق يحمل شارة الحصان الجامح.

إنه يطلق العنان لقوته الهائلة من الطاقة البالغة 830 حصانا، وهي الأعلى فئ فئته، لتقديم مستويات أداء لم يكن من الممكن تصورها سابقا مع صوت جهير فريد ومبتكر، يمكن للركاب الاستمتاع به إلى أقصى حد ممكن حين تكون السيارة مكشوفة.



أصل تسمية «296 جي تي إس»



ويجمع اسم السيارة ما بين إزاحتها الإجمالية التي تبلغ 2.992 ليتر وعدد الأسطوانات في محركها مع الأحرف الأولى من اسم غران توريزمو سبايدر بأرقى أساليب فيراري، من أجل التأكيد على أهمية هذا المحرك الجديد في إحداث تغيير ضخم بالنسبة للحقبة الجديدة التي تشهدها مارانيلو.

فهذا القلب النابض الجديد لسيارة 296 جي تي إس يعلن بداية عصر جديد لمحرك V6 المتجذر في تاريخ فيراري الممتد على 75 سنة من العراقة التي لا منازع لها.



وقد تميز أول محرك فيراري V6 ببنية بزاوية 65 درجة وتم طرحه عام 1957 في طراز 1500 cc Dino 156 F2 ذات المقعد الواحد، وعام 1958، تلا ذلك إصدارات بنسبة إزاحة أكبر في النموذجين الرياضيين المجهزين بمحرك أمامي 196 S و296 S، وسيارة 246 F1 التي أوصلت مايك هوثورن إلى الفوز بلقب بطولة F1 للسائقين في نفس العام.



ويضمن نظام محرك 296 جي تي إس الهجين سهولة استخدام السيارة بشكل كبير جدا إضافة إلى تقليص أوقات استجابة الدواسة إلى الصفر مع نطاق 25 كم في وضعية القيادة الكهربائية بالكامل eDrive.

كما ويمكن للسائق أن يشعر على الفور برشاقة السيارة واستجابتها للأوامر بفضل أبعادها المدمجة وأنظمة التحكم الديناميكي المبتكرة التي تم تزويدها بها بالإضافة إلى التصميم المتقن على صعيد الديناميكيات الهوائية.

كما يؤكد تصميمها الرياضي المتموج وأبعادها المدمجة للغاية على أشكالها الفريدة والعصرية، مع التذكير ببراعة بطراز 250 LM الصادر عام 1963، والذي يعد الصيغة المثالية ما بين البساطة والأداء الوظيفي.



14 ثانية للتحول إلى مكشوفة



ويضمن السقف المعدني القابل للطي (RHT) مستوى ممتازا من الراحة للركاب. ويتميز عند طيه بتصميم أنيق ورياضي، وعند غلقه، يبقى شكل السقف شبيها للغاية بسقف سيارة 296 GTB.

ولا يحتاج السقف المعدني القابل للطي والخفيف سوى إلى 14 ثانية للفتح أو الإغلاق عند سرعات تصل إلى 45 كم في الساعة.

ويقع الخط الفاصل بين هيكل السيارة والسقف فوق العمود الوسطي. نتيجة لذلك، ينقسم السقف القابل للطي إلى قسمين ويطوى بشكل متساطح فوق الجهة الأمامية من المحرك، فيحافظ بذلك على خصائص تبديد الحرارة التي يتسم بها حوض المحرك وعلى التوازن في التصميم الإجمالي.

وسمح هذا الأمر أيضا للمصممين بإضافة نافذة في القسم الخلفي من غطاء المحرك يظهر محرك V6 الجديد من خلالها بوضوح.

وعند كشف السقف، يتم الفصل بين المقصورة والقسم المسطح الخلفي بواسطة زجاج خلفي بعلو قابل للتعديل، ما يحرص على منح الركاب أعلى قدر من الراحة حتى عند السير بسرعات عالية.



وبهدف الاستجابة للعملاء الذين يرغبون في استغلال أعلى مستويات القوة والأداء التي يمكن للسيارة تحقيقها، تم توفيرها مجهزة بحزمة أسيتو فيورانو التي تتضمن مزايا خفيفة الوزن وتعديلات هوائية، وهو أمر تم اعتماده أيضا في طراز إس إف 90 سترادالي.



برنامج صيانة أصلية لسبع سنوات



يجسد برنامج الصيانة الممدد لسبع سنوات المتوافر مع سيارة 296 جي تي إس الجودة القياسية التي تتبناها فيراري وزيادة التركيز على خدمة العملاء.

ويتوافر هذا البرنامج لكل الطرازات، وهو يغطي جميع أعمال الصيانة الدورية على مدى السنوات السبع الأولى أو لمسافة 120 ألف كلم من حياة السيارة.

ويعد برنامج الصيانة المجدول لسيارات فيراري خدمة حصرية تعزز ثقة العملاء بأن سيارتهم ستحافظ على ذروة أدائها وسلامتها على مر السنين. وتتوافر هذه الخدمة الخاصة أيضا لأصحاب سيارات فيراري المستعملة.



وتشمل المزايا المتعددة لهذا البرنامج الذي يمتد على فترة سبع سنوات الصيانة الدورية (كل 20 ألف كيلومتر أو كل سنة بغض النظر عن المسافة المقطوعة)، وقطع غيار أصلية وفحوصات دقيقة يجريها موظفون مدربون مباشرة في مركز تدريب فيراري في مارانيلو باستخدام أحدث أدوات التشخيص. وتتوافر هذه الخدمة في أسواق العالم كافة ولدى كل الوكلاء في شبكة وكلاء فيراري الرسمية.



ويوسع برنامج الصيانة الأصلية الذي يمتد على فترة سبع سنوات مجموعة خدمات ما بعد البيع التي تقدمها فيراري الساعية إلى تحقيق رضا العملاء الراغبين بالحفاظ على الأداء والتميز اللذين يشكلان جوهر جميع السيارات التي يتم إنتاجها في مارانيلو.



البطاقة التقنية «فيراري 296 جي تي إس»



المحرك الأول: محرك احتراق داخلي سداسي الأسطوانات V6 بشاحني توربو سعة 2.9 ليتر



القوة: 663 حصانا



المحرك الثاني: كهربائي بقوة 167



القوة الإجمالية: 830 حصانا



عزم الدوران: 740 نيوتن متر



ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات



التسارع من صفر إلى 100 كلم/ س: في 2.9 ثوان



التسارع من صفر إلى 200 كلم/ س: في 7.6 ثوان



السرعة القصوى: 330 كلم/ س



مسافة التوقف: من 200 إلى صفر خلال 107 أمتار