نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها على حسابها الخاص بـ «فيسبوك» وجهت من خلالها نصيحة لجمهورها، قالت فيها: «مفيش أجمل من إنك تكون متصالح مع نفسك ورغم كل شيء عندك أمل مهما كانت الظروف ومهما كان حواليك حاقدين وبـ 100 وش».



وتابعت: «حبوا نفسكم وحبوا الناس وحبوا لهم الخير لأن كله مردود ومفيش حاجة بتدوم غير الكلمة الحلوة والعمل اللي من القلب».



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي الدرامية كان مسلسل «نسل الأغراب» وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.