أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها الاستراتيجية مع LEAN، مزود المنصات السحابية في الكويت والمتخصص في خدمات البيانات الافتراضية وحماية البيانات، بهدف توفير حلول مبتكرة وفعالة وآمنة لمساعدة الشركات في تنفيذ استراتيجياتها للتحول الرقمي.



ومع تزايد عدد المؤسسات التي خطت خطوة أو بدأت رحلة التحول إلى المنصات السحابية، تهدف solutions by stc إلى توفير شبكات الاتصال واسعة النطاق WAN وإمكانات الإنترنت إلى جانب حلول الشبكة السحابية المقدمة من LEAN لتضاف إلى قائمة خدماتها وعروضها الفريدة في السوق المحلية.



وتوفر الشراكة التي تم تشكيلها حديثا بنية تحتية سحابية محلية، وخيارا لتوطين البيانات، فضلا عن تزويد الشركات بالمعرفة التقنية المتعمقة، وخدمات دعم العملاء.

كما سيكون لدى العملاء خيار تحديد الخدمات التي يحتاجون إليها، ما يجعل هذا الحل نموذجا للبنية التحتية السحابية الآمنة والسريعة وذات تكلفة منخفضة والتي تساعدهم في متابعة استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم.



ومن خلال الشراكة، ستوفر solutions by stc لعملائها من الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مراكز بيانات افتراضية (VDC)، وخدمة إدارة المخاطر على البيانات (DRaaS)، والنسخ الاحتياطي للبيانات (BaaS) من خلال نظام دفع مسبق مرن.