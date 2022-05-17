قال رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات، سامي النصف، إن الشركة نجحت في تحقيق نمو بنسبة 7% في إجمالي الإيرادات لتبلغ 55.4 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022 والتي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 51.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق.



وأوضح النصف في تصريح صحافي، أن «ألافكو» حققت صافي أرباح تشغيلية خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 4.2 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ قيمته 6 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل حجم إجمالي الموجودات للنصف الاول من 2022 انخفاضا نسبته 7% ليبلغ نحو 1.26 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.36 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق.



وأشار النصف إلى أن «ألافكو» سجلت صافي خسارة للنصف الأول من 2022 بقيمة 4.5 ملايين دينار نتيجة توقف سداد أحد عملاء الشركة فيما يخص طائرتين من أصل 77 طائرة في محفظة الشركة علما بأن المفاوضات ما زالت قائمة للوصول إلى حل يرضي الطرفين.



وفي هذا السياق، أكد النصف أن ألافكو ستستمر في مراقبة وتقييم كل التطورات في هذا الشأن تماشيا مع السياسة التحوطية للشركة والنهج الحصيف في إدارة المخاطر.



وأوضح أن النتائج المالية للنصف الأول من 2022 تتماشى مع تحديات البيئة التشغيلية وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والجائحة التي تركت أثرا كبيرا على قطاع الطيران وحركة السفر وسوق تأجير الطائرات العالمي.



وذكر أن «ألافكو» حافظت على وتيرة جيدة في العمليات التشغيلية خلال النصف الأول من 2022، مشيدا بنجاح صفقة بيع طائرتين من طراز A320-200ceo الى شركة الطيران الليبية «MedSky» بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك اعادة تأجير طائرتين من طراز A320-200ceo الى شركة طيران «Ultra Air» الكولومبية بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة طيران IndiGo الهندية.



ونوه بتوقيع صفقة تأجير 4 طائرات إيرباص «A350» الجديدة للخطوط الجوية «ITA»، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، حيث ستكون مدة التأجير 12 سنة، مؤكدا أن خطوط «ITA» تمثل إضافة حقيقية لقاعدة عملاء «ألافكو» المتنامية وتعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.



وأضاف أن «ألافكو» تمتلك محفظة طائرات حديثة تصل إلى 77 طائرة «إيرباص» و«بوينغ»، موضحا أنها مؤجرة على 23 شركة طيران في 17 دولة حول العالم إضافة إلى طلبات شراء لـ 68 طائرة مع شركتي إيرباص وبوينغ، والتي سيتم تسلمها خلال السنوات ما بين 2022 و2028.