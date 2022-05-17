94% من إنفاق المواطنين على القطاع تستحوذ عليه 4 جنسيات

الهنود يستحوذون على47% من رواتب العمالة المنزلية بواقع 1.2 مليار دولار

الفلبينيون ثاني أكبر مستحوذ على الرواتب بـ 588 مليون دولار

البنغلاديشيون يستحوذون على 13% من الإنفاق بـ 333.5 مليون دولار

علي إبراهيم



بلغت فاتورة الإنفاق على العمالة المنزلية في الكويت نحو 784 مليون دينار (2.6 مليار دولار) خلال عام 2021.



وتفصيليا، قدرت مصادر مطلعة على أعمال قطاع العمالة المنزلية في الكويت متوسط الأجر الشهري لكل جنسيات العمالة بالبلاد بنحو 110 دنانير شهريا، فيما بلغت أعداد العمالة المنزلية في الكويت بنهاية 2021 نحو 593.64 ألف عاملا وعاملة، ما يجعل متوسط قيمة الإنفاق الشهري على ذلك القطاع نحو 65.3 مليون دينار (215 مليون دولار). وتشير الأرقام إلى أن 94% من الإنفاق على العمالة المنزلية في الكويت بواقع 734.56 مليون دينار موجهة نحو 4 جنسيات رئيسية يبلغ عددها نحو 556.48 عاملا وعاملة، وأظهرت بيانات قائمة الجنسيات الأكثر استحواذا على العمالة المنزلية وفقا للجنسية ما يلي:



1- الهنود: حلت العمالة المنزلية من الجنسية الهندية في المرتبة الأولى واستحوذت على نحو 47% من الإنفاق على ذلك القطاع بواقع 369 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال العام الماضي، وذلك لنحو 279.59 عاملا وعاملة من بينهم 258.5 مليون دينار للعمالة من الرجال، و110.5 ملايين دينار للعمالة من النساء.



2- الفلبينيون: جاءوا في المرتبة الثانية ويستحوذون على نحو 23% من إجمالي الإنفاق على قطاع العمالة المنزلية بواقع 178.7 مليون دينار (588 مليون دولار) خلال العام الماضي، وذلك لنحو 135.43 عاملا وعاملة، من بينهم مليون دينار راتب سنوي لنحو 788 فلبينيا، وبقية المبلغ للفلبينيات من الإناث البالغ عددهم 134.65 فلبينية.



3- البنغلاديشيون: يستحوذون على 13% من إجمالي إنفاق المواطنين على قطاع العمالة المنزلية ليحلوا في المرتبة الثالثة بإنفاق بلغ حجمه 101.4 مليون دينار سنويا (333.5 مليون دولار)، وذلك بحجم إنفاق شهري يبلغ 8.5 ملايين دينار، فيما يستحوذ الرجال البنغلاديشيون على نصيب الأسد من ذلك المبلغ بواقع 100.29 مليون دينار سنويا لـ 75.98 ألف عامل منزلي، و1.13 مليون دينار للعاملات من النساء البالغ عددهن نحو 858 عاملة منزلية.



4- السريلانكيون: حلوا رابعا ويستحوذون على 11% من حجم الإنفاق على العمالة المنزلية في البلاد، وذلك بواقع 85.28 مليون دينار سنويا (280.5 مليون دولار) وذلك بواقع 7.1 ملايين دينار شهريا، وتستحوذ السريلانكيات على النسبة الأكبر من الإنفاق الشهري بواقع 66.6 مليون دينار لـ 50.46 ألف عاملة منزلية من تلك الجنسية، بينما يستحوذ الرجال من الجنسية ذاتها على 18.68 مليون دينار لـ14.15 ألف عامل منزلي.



5- النيباليون: حلوا خامسا ويتقاضون نحو 15.11 مليون دينار سنويا لـ 11.45 ألف عامل وعاملة منزلية بواقع 1.25 مليون دينار شهريا توزع على 892 عاملا منزليا و10.559 عاملة منزلية.



6- الإثيوبيون: حلوا سادسا ويتقاضون 14.1 مليون دينار سنويا لـ 10.68 آلاف عامل وعاملة بواقع 1.17 مليون دينار شهريا لنحو 9775 عاملة منزلية، و914 عاملا.



7- الإندونيسيون: حلوا سابعا بحجم إنفاق بلغ 3.17 ملايين دينار سنويا لنحو 2407 عمال وعاملات.



8- بنينيون: حلوا ثامنا إذ يتقاضون سنويا نحو 2.08 مليون دينار لـ 1583 عاملا وعاملة منزلية.



9- الباكستانيون: حلوا تاسعا بـ 2.08 مليون دينار سنويا لنحو 1580 عاملا وعاملة.



10- السودانيون: جاءوا في المرتبة العاشرة بحجم إنفاق بلغ 1.7 مليون دينار سنويا لـ1.3 ألف عامل وعاملة منزلية.