أقر مساهمو شركة أجيليتي بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (20 فلسا لكل سهم) وأسهم منحة بنسبة 20% (20 سهما لكل 100 سهم)، كما صادقوا على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية بما في ذلك النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية لـ «أجيليتي» والتي عقدت إلكترونيا، بنسبة حضور بلغت 71.2%، بينما ستسري التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 6 يونيو 2022 على أن يتم توزيع الأرباح في 9 يونيو 2022، فيما تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية حتى تاريخ الاثنين 30 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، طارق سلطان «بينما تتطلع أجيليتي قدما إلى ما تبقى من عام 2022، ينصب تركيزنا على النمو، فنحن لدينا سجل ناجح في تنمية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بشكل مستدام ومسؤول، وإننا على ثقة من قدرتنا على مواصلة تعظيم القيمة للمساهمين على المديين المتوسط والطويل».



وأختتم سلطان: «أود أن أشكر مساهمينا وعملاءنا وموظفينا وشركاءنا على ثقتهم ودعمهم لأجيليتي ونتطلع لعام قوي في عام 2022».



يذكر أن أجيليتي قد أعلنت تحقيق صافي أرباح بقيمة 997.4 مليون دينار بما يعادل 464.36 فلسا للسهم الواحد في عام 2021، بزيادة قدرها 2.250% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2020.



وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13.2% لتصل إلى 109 ملايين دينار، ونمت الإيرادات بنسبة 22.1% لتصل إلى 486.2 مليون دينار.