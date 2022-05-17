الرومي: نحتفل بتكريم ركيزتين من المجتمع قدمتا الكثير وكتبتا بأحرف من ذهب إنجازات للمرأة الكويتية

السجاري: المرأة شريك أساسي في إعداد وبناء المجتمع وفي تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035

آلاء خليفة



أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن عزمه تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الانتخاب يسهل ويتيح الفرصة أمام المرأة الكويتية الوصول إلى مجلس الأمة، لافتا الى أنه سيعلن عن تفاصيل الاقتراح خلال مؤتمر صحافي قريبا، مبينا أنه يتمنى وجود مزيد من النساء في البرلمان.



وأعرب ـ خلال حضوره احتفال «يوم المرأة الكويتية» الذي نظمه نظم مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وشهد تكريم مدير الجامعة الأسبق د.فايزة الخرافي والإعلامية أنيسة جعفر (ماما أنيسة) ـ عن سعادته بحضوره فعالية يوم المرأة الكويتية والذي يصادف 16 مايو من كل عام وهو اليوم الذي نالت فيه المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة سواء بالانتخاب او الترشيح.



كما اعرب عن سعادته بتكريم والدتين، والدته د.فايزة الخرافي قائلا انها الأم والمربية والتي لها الفضل بكل ما وصل اليه، والاعلامية انيسة جعفر وهي أم لكل الكويتيين، مشيرا ان حضوره واجب تجاه الأم والمرأة الكويتية في ذكرى حصولها على حقوقها السياسية.



من جانبه، أوضح مدير الجامعة د.يوسف الرومي ان الجامعة تحتفل بيوم المرأة الكويتية بتكريم ركيزتين من المجتمع الكويتي هما د.فايزة الخرافي والإعلامية انيسة جعفر، اللتان قدمتا الكثير لهذا المجتمع وكتبتا بأحرف من ذهب إنجازات للمرأة الكويتية.



وشدد الرومي على ان المرأة في الاسلام حظيت بعناية فائقة، فقد ذكرت شؤون المرأة في أكثر من عشر سور، وهذه العناية الإلهية تدل على المكانة العالية للمرأة في نظر الإسلام، وهي مكانة لم تحظ المرأة بها في غير الإسلام.



وأكد ان الاسلام جاء بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في مواقع عدة من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».



بدورها، أعربت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري، أن المرأة الكويتية تعتبر شريكا أساسيا في إعداد وبناء المجتمع، وتعتبر كذلك شريكا في تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 جنبا إلى جنب مع الرجل، لافتة إلى ان التقديرات الكمية سجلت مؤشرات لا تقبل مجالا للشك في إسهامها التنموي الجاد، من خلال تسجيل ارتفاع في معدلات ونسبة مشاركتها العمل، حيث تشكل أكثر من نصف أعداد العاملين في القطاع الحكومي.



من جانبها، قالت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي، إنه تم تخريج 60 امرأة بمهارات قيادية خلال عام 2018 من خلال برنامج تدريبي بالتعاون بين المركز وبطلب من الحكومة، وذلك للمساهمة في رؤية كويت جديدة.



وأكدت القاضي أن هذه الخطوة بينت أن المرأة شريك في التنمية والتنمية لا تحقق إلا بشراكة المرأة مع أخيها الرجل.



وأوضحت أن 54% من القوى العاملة النسائية يحملن شهادات جامعية ولابد أن يكون لهن دور في القيادة، مشيرة الى الإرادة الحكومية في تمكين المرأة وكذلك إرادة النساء في تولي القيادة في التنمية وتقلد المناصب القيادية.



وخلال الاحتفالية، عُقدت حلقتان حواريتان، الأولى حملت عنوان «وضع المرأة في مجال الإعلام» وشارك فيها كل من الإعلامية أمل العبدالله والإعلامية غادة رزوقي وأدارتها د.لبنى القاضي.



أما الحلقة الحوارية الثانية فحملت عنوان «دور المرأة الكويتية» القيادية «في مجال النفط» وشارك فيها كل من م.حسنية هاشم وم.مريم المسلم وأدارتها د.ريهام العيسى.



وفي الحلقة الاولى، تحدثت الإعلامية أمل العبدالله والتي آمنت برسالة الإعلام في بلد كان يتلمس الطريق نحو الارتقاء وشقت طريقها حتى أصبحت أحد فرسان الإعلام.



وأوضحت العبدالله انه بالرغم من أن المرأة الكويتية تشكل نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي وتتمتع بكفاءة وقدرات مهنية عالمية وبالرغم من حصولها على حقوقها السياسي الا أنها مع الأسف الشديد لا تتواجد في المناصب القيادية، كما يجب أن تكون متسائلة: هل السبب يرجع الى تقاعس المرأة أم النظرة الذكورية التي تضع الرجل دوما في مكان أعلى في المجتمع؟ مطالبة بإعادة النظر في وضع المرأة في المجتمع وأن تتبوأ المناصب القيادية وتمكينها بالشكل المطلوب.



وانتقل الحديث الى الإعلامية غادة رزوقي التي قالت: بالرغم من أننا وصلنا الى القرن الواحد والعشرين ووسائل الإعلام أصبحت متنوعة ما بين المرئي والمسموع والمقروء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع الأسف لا تزال الصورة النمطية سائدة والتي أطرت فيها السيدات في مجال الإعلام وما زالت تأخذ نفس المنحنى وحتى اليوم موجودة ومحفورة في العقل الباطن للمشاهد وللمسؤول وأصحاب القرار وهي صورة «كوني جميلة واصمتي».



وأوضحت رزوقي أن المرأة الكويتية تعتبر محظوظة عن أخواتها الخليجيات في مجال الإعلام، قائلة: كن مبادرات وعندما انطلق التلفاز في الكويت كانت هناك مذيعات وإعلاميات كويتيات متميزات وظهر صوت المرأة الكويتية جليا بلهجتها ولكنتها الكويتية، ومنهن المذيعة المتميزة أمل العبدالله التي تعتبر أول صوت إذاعي ينطلق في الإذاعة الشعبية.



وذكرت رزوقي أن مجال الإعلام رائع جدا، موجهة النصح للفتيات المقبلات على العمل الإعلامي بالاهتمام بالشكل والمضمون معا وليس التركيز فقط على الشكل دون المضمون حتى يستطعن خلق بصمة حقيقية لهن في مجال الإعلام.



وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان «وضع المرأة الكويتية» القيادية في مجال النفط أثنت رئيسة مجلس إدارة شركة كي بي سي للطاقة م. حسنية هاشم على دور مركز دراسات وابحاث المرأة بجامعة الكويت بقيادة د.لبنى القاضي والفعاليات المتميزة التي يقوم المركز بتنظيمها على مدار العام واهتمامه بقضايا المرأة ودعمها في كافة المجالات لاسيما فيما يخص تمكين المرأة.



وأوضحت هاشم انها التحقت بكلية الهندسة والبترول في قسم الهندسة الكيميائية تشجيعا من والدها الذي كان يعمل في المجال النفطي.



وأفادت انها بعدما التحقت للعمل في شركة نفط الكويت كان هناك عدد قليل من المهندسات الكويتيات لا يتجاوزن 6 مهندسات وكانوا يذهبون للحقول النفطية متحملين بعد المسافة وحرارة الجو ولكن كان لديهن طموح ورغبة في اثبات ان المرأة الكويتية قادرة على الإنجاز والعطاء في كافة المجالات.



وذكرت هاشم انها كانت اول امرأة تصل لمنصب نائب المدير التنفيذي في شركة نفط الكويت بدعم من المديرين الرجال في ذلك الوقت وذلك ايمانا منهم بكفاءتها وقدارتها المهنية.



وانتقل الحديث الى رئيس فريق تحكم المشاريع في مجموعة المشاريع الكبرى للبتروكيماويات م.مريم المسلم التي تحدثت عن مسيرتها المهنية منذ ان التحقت بالعمل في عام 2000 في القطاع النفطي وتحديدا في مؤسسة البترول الكويتية KPC في قطاع التسويق العالمي وصولا الى عملها في 2022 في مجموعة المشاريع الكبرى للبتروكيماويات بوظيفة رئيس فريق عمل تحكم المشاريع.



وسردت المسلم التحديات التي مرت بها مؤكدة ان الدولة تدعم المرأة في كافة المجالات، ولكنها أعربت عن امنياتها بأن تتواجد المرأة في المناصب القيادية بشكل اكبر خلال الفترة القادمة.



فايزة الخرافي: تكريمي هو تكريم للمرأة الكويتية



اعتبرت د.فايزة الخرافي ان تكريمها هو تكريم للمرأة الكويتية، متمنية ان يأتي الدور لتكريم كل امرأة عملت من اجل الكويت وساهمت في خدمة المجتمع.



وأعربت الخرافي عن شكرها الجزيل تجاه لمسة الوفاء في تكريمها في الجامعة بعد سنوات من العمل بالجامعة وفي خدمة المجتمع، قائلة: اعجز عن الشكر لاختياري للتكريم خاصة في وسط مجتمع اكاديمي كانوا طلبتي في يوم من الايام وهم الآن أساتذة.



واعتبرت الخرافي ان المرأة الكويتية مميزة ومخلصة ومجدة في العمل، مؤكدة ان النساء الكويتيات أثبتن نجاحهن في المناصب التي تقلدنها.



ماما أنيسة: المرأة الكويتية أثبتت جدارتها



أعربت الاعلامية أنيسة جعفر عن بالغ سعادتها بتكريمها، مبينة ان المرأة هي مصدر العطاء، لافتة الى ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها ضاربة المثل بالانجازات التي تقدمها النساء من الاجيال المختلفة في الكويت وكذلك الجيل الجديد من الفتيات.



واشارت الى ان المرأة تركت بصمة مميزة وايجابية في كل مجال عملت خلاله في الكويت، معتبرة ان للمرأة مكانة كبيرة وتقديرا في المجتمع.