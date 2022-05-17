عاطف رمضان



قام مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاقين بحق محلين في أحد المجمعات التجارية بمنطقة السالمية وذلك لقيامهما بعرض وبيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الطوارئ بالوزارة بضبط كميات كبيرة من الأكسسوارات والحقائب تم حصرها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



ويأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة في مواجهتها للسلع المقلدة واستكمالا لدورها في رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحفاظا على هذا الإنجاز.