عبدالكريم أحمد



دشن رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان صباح اليوم، جلسات تجديد حبس المتهمين «عن بعد»، بحضور وزير العدل المستشار جمال الجلاوي ووكيل الوزارة عمر الشرقاوي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي.



وتتم من خلال هذه الجلسات محاكمة المتهمين بقضايا حديثة «جلسات تجديد الحبس» من خلال قاعة مخصصة في داخل السجن المركزي دون تكبد عناء نقلهم إلى قصر العدل، حيث يتم سؤالهم من قبل هيئة قضائية بحضور دفاهم في قاعة أخرى داخل القصر، وذلك عبر بث مباشر باستخدام تقنيات مرئية وصوتية حديثة.



وقالت إدارة الإعلام الأمني إن قطاع المؤسسات الإصلاحية دشن صباح اليوم هذه الجلسات المرئية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مبنى خاص مجهز بأحدث الأنظمة التكنولوجية داخل مجمع السجون.



وأكدت الإدارة أن نظام الجلسات المرئية يحقق منظومة أمنية وصحية متكاملة، مضيفة أنها تواصل العمل لإحداث نقلة نوعية متطورة تحاكي النظم التكنولوجية العالمية وفق توجيهات القيادة الأمنية لتسهيل الإجراءات على الجميع.