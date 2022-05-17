محمد راتب



أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بجهود الإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية وقوة الإطفاء العام الذين يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على أمن الكويت، مثمنا جهود رجال حفر السواحل في الذود عن الوطن ومنع دخول المخدرات والقبض على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وإدخال السموم لبلدنا.



وقال الصويان في تصريح له إن رجال خفر السواحل يقفون بقوة أمام أي محاولات اختراق للحدود البحرية وإدخال المخدرات والممنوعات، كما يقومون بواجبهم الوطني الذي يتمثل في حماية الصيادين وتقديم يد العون لهم وإنقاذهم، مشددا على أهمية تعاون الجميع من أجل الوطن، مؤكدا أن الصيادين دائما على استعداد لتقديم يد العون، ويبلغون خفر السواحل بأي شيء غريب في البحر.