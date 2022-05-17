أعلن اتحاد الكرة أنه وبناءً على توجيهات الديوان الأميري فقد تم تأجيل نهائي كأس سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي كان مقررا له مساء أمس الاثنين بسبب الأحوال الجوية الطارئة التي ضربت البلاد أمس، حيث ارتأى الديوان تأجيل المباراة أسبوعا وذلك إلى يوم الاثنين المقبل 23 الجاري حفاظا على سلامة اللاعبين والجمهور واللجان المنظمة.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قد شمل برعايته وبحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المباراة النهائية لكأس سموه المقررة بين كاظمة والسالمية على ستاد جابر الأحمد الدولي.