شارك النائب أسامة الشاهين اليوم (الاثنين) في اجتماع الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وتضمن الاجتماع عدة بنود في جدول أعماله، منها تقرير الأداء حول نشاطات الرابطة الأخيرة، وأبرزها زيارة دولة الكويت، والمشاركة في اجتماع البرلمان الدولي المنعقد في اندونيسيا، وعلاقة الرابطة مع الاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الرابطة في منظمات دولية كالاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، وذلك لتحقيق أهداف الرابطة المتعلقة بمواجهة تهويد مدينة القدس الشريف، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في البرلمانات حول العالم.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، رئيس رابطة تركيا ووزير الخزانة والمالية التركي، د. نور الدين نباتي، ونائب رئيس الرابطة، ورئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي في البرلمان الإندونيسي النائب د. فضلي زون، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفلسطينية التركية، النائب حسن توران، ورئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني، النائب مشاهد حسين، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب، سيد أبو مسامح، وعضو الهيئة عادل راشد، ومساعد الرئيس في أفريقيا وعضو الهيئة التنفيذية من الجزائر، البشير جار الله، ومساعد الرئيس في آسيا من الأردن، محمد عقل، وعضو البرلمان المغربي، عبد الإله الحلوطي، والمدير العام للرابطة، د. محمد مكرم بلعاوي، ورئيس قسم العلاقات العامة في الرابطة، عبد الله البلتاجي، إلى جانب النائب أسامة الشاهين- عضو مجلس الأمة.

وأكد الشاهين، عن امتنان الهيئة التنفيذية للرابطة – باتفاق الحاضرين - على دور دولة الكويت برلمانًا وحكومة وشعبًا، تجاه مدينة القدس الشريف ومواجهة التهويد والاحتلال الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وجوب تفعيل دور البرلمانيين الحاليين والسابقين حول العالم، لكشف ووقف الانتهاكات الصهيونية المستمرة والمتزايدة في فلسطين المحتلة.