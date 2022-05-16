عبدالعزيز الفضلي

نظرا لسوء الاحوال الجوية ولاستمرار الموجة الغبارية وترسب وتراكم الغبار خاصة في المدارس المكشوفةوحرصا من وزارة التربية على مصلحة ابنائها الطلبة تعلن الوزارة عن تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء الموافق 17/5/2022 وذلك للطلبة فقط على ان تستؤنف الدراسة يوم الاربعاء الموافق 18/5/2022 بنفس نظام توالي المجموعات حسب الدليل الارشادي المعتمد وعلى ان يبدأ دوام الاسبوع المقبل يوم الاحد الموافق 22/5/2022 للمجموعة أ بدلا من المجموعة ب وذلك حرصا من الوزارة على تساوي الخطة الدراسية لكل من المجموعتين.