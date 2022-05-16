طريق صباح الأحمد السكنية ذو اتجاهين وكل اتجاه يتكون من ثلاث حارات

عاطف رمضان



قالت وزارة الاشغال العامة ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الفيديوهات والصور لما يدعون أنه طريق مدينة صباح الأحمد السكنية قد طمست ملامحه بالسافي" الرمال" غير صحيح .



واضافت الوزارة انه من خلال زيارة الموقع تبين أن هذا الطريق لاصلة له بدولة الكويت، مشيرة الى ان طريق صباح الأحمد السكنية ذو اتجاهين، وكل اتجاه يتكون من ثلاث حارات.



ولفتت الوزارة الى انه يجب تحري الدقة عند بث أي أخبار أو معلومات توفيرا للوقت والجهد الذي تبذله الوزارة وهيئة الطرق لتلافي اي معوقات في الأماكن والمواقع الحرجة.



وقالت الوزارة انه من منطلق المسؤولية والواجب فإن تواجد عاملي ومقاولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في الطرق والمواقع الحرجة لتلافي اي تراكمات للرمال في الطرق، وان "الاشغال" و"هيئة الطرق " لا تدخران اي جهد لتحقيق ما فيه الصالح العام وخدمة مرتادي الطرق في دولة الكويت .