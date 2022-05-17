تبدأ الفنانة وفاء عامر تصوير مشاهدها في مسلسل " الشادر" خلال شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من جلسات العمل وتحديد أماكن التصوير.

وتجسد الفنانة وفاء عامر دور فتاة شعبية في شادر السمك، حيث تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها والصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

"الشادر" بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر ومحمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وجار التعاقد مع باقي النجوم استعداداً للتصوير خلال يونيو المقبل .

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضي مسلسلات "جزيرة غمام" مع طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ومحمد جمعة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، و"راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي ونور وهنا شيحة وأنوشكا ونور النبوي وسلمى أبو ضيف وأحمد بدير وإخراج محمد سلامة، و"بيت الشدة".