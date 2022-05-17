أظهرت تقديرات أولية لمكتب الاحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء تباطؤ النمو الاقتصادي في فنلندا خلال الربع الأول، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم الذي أضر بالنشاط في القطاع الصناعي في آذار/مارس الماضي.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، عندما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 6ر0%. وارتفع إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة معدلة تبلغ 3ر4% بعد نموه بنسبة 9ر2% خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الاحصاء الفنلندي بيانات مفصلة حول الاداء الاقتصادي خلال الربع الأول في 31 أيار/مايو الجاري.

وارتفع المؤشر الشهري للانتاج الاقتصادي بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 6ر3% في شباط/فبراير الماضي.