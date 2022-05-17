كشف علماء أستراليون من جامعة "جنوب أستراليا " صلة بين المرض العقلي والتقلبات الكبيرة في ضغط الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب وتلف الأعضاء.

وأشار العلماء إلى أن هناك دليلا واضحا على أن المرض العقلي يتداخل مع وظائف الجسم اللاإرادية، بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والتنفس.

في الدراسة الحالية، راجع الفريق 12 ورقة بحثية عن أشخاص يعانون من القلق والإكتئاب واضطرابات الهلع، ووجدوا أنه بغض النظر عن العمر، يرتبط المرض العقلي ارتباطًا وثيقًا بتغيرات ضغط الدم المتزايدة خلال اليوم.

كما وجدوا أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية ، فإن معدل ضربات قلبهم لا يتكيف مع الضغوط الخارجية كما ينبغي، ويعد انخفاض معدل ضربات القلب (HRV) أمرًا شائعًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ويشير إلى أن استجابة الجسم للتوتر ضعيفة ، مما يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية للتوتر المزمن.

وعلى عكس معدل ضربات قلب الشخص - عدد مرات ضربات القلب في الدقيقة - والذي يكون ثابتًا عادةً ، يكون معدل ضربات القلب أكثر تعقيدًا وهو الوقت بين دقات قلب، والتي يجب أن تتغير وفقًا للضغوط الخارجية.

وأضافت الدراسة أنه في حين أن الإختلافات الكبيرة في ضغط الدم (BPV) أثناء النهار ليست مثالية، فيجب أن ينخفض ضغط الدم الإنقباضي في الليل بنسبة تتراوح بين 10 و 20 % للسماح للقلب بالراحة.

ووجد الباحثون أنه في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، لا ينخفض ضغط الدم لديهم بشكل كافٍ في الليل، وخلص الفريق البحثى إلى أنه بما أن المرض العقلي يمكن أن يساهم في تدهور تنظيم القلب وضغط الدم، فإن التدخل العلاجي المبكر ضروري.