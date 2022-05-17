قالت كوريا الشمالية إنها تعمل حاليا على تعزيز الإجراءات التي تتخذها ضد الانتشار الوبائي لحالات الحمى، والتي يبدو أن كثيرا منها مرتبط بظهور أول تفش لفيروس كورونا في البلاد.

وبعد مرور خمسة أيام على تأكيد تسجيل أول حالة مصابة بمرض "كوفيد 19-" في البلاد، أفادت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الثلاثاء بأن الجيش أرسل جنودا إلى جميع الصيدليات في بيونج يانج، وبدأ في "توزيع الأدوية من خلال نظام خدمة على مدار 24 ساعة".

وبحسب التقرير، فقد اقتصر انتشار القوات على العاصمة التي يعيش بها نحو 3 ملايين نسمة. وكان قد تم يوم أمس الاثنين تسجيل ما يقرب من 270 ألف حالة إصابة أخرى بالحمى. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحمى بواقع ست حالات ليصل إلى .56

وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم الخميس الماضي، رسميا، تسجيل إصابات بالفيروس لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.