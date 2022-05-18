القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم الأهلي لسباق الدوري مجددا، في لقاء مهم أمام نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة 19، وذلك بعد أن أتم مهمة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب وفاق سطيف الجزائري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة فقط، لكنه فقد في آخر 3 مباريات 7 نقاط، عطلته عن ملاحقة الزمالك المتصدر، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 24 نقطة.



إلى ذلك، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولتي كأس مصر، الموسم الماضي التي لم تستكمل.

وتم تحديد الإثنين 23 الجاري موعدا لمباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي بطولة الموسم الماضي، و26 يونيو موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في ربع النهائي، على أن يقابل الفائز فريق بتروجيت في نصف النهائي بـ 2 يوليو، كما حددت اللجنة نهائي كأس 2020/2021 في 21 يوليو.



وفي ليلة مثيرة، احتفلت جماهير الأهلي بتحقيق بطولتين كبيرتين في لعبتي الطائرة والسلة، ففي العاصمة التونسية كان الإنجاز الكبير لفريق الطائرة رجال بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية في نسختها 40، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة (3-1)، محققا اللقب للمرة الـ 15.

وإلى جانب اللقب الأفريقي حصل رجال طائرة الأهلي على جوائز الأفضل في البطولة حصادا 5 جوائز لكل من: أحمد صلاح (أفضل لاعب)، عبدالله عبدالسلام (أفضل معد)، محمد عادل (أفضل حائط صد)، أحمد سعيد (أفضل ضارب) ومحمد رمضان (أفضل ليبرو).



وفي الليلة نفسها، تم تتويج فريق السلة بلقب دوري السوبر رجال بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88-75، بعد ماراثون بين الفريقين استمر لـ 5 مباريات قبل حسم اللقب بنتيجة 3-2.