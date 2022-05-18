بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله تعالى ومنته بالتوفيق، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يديمه قائدا حكيما لمسيرة الخير والازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة وذلك بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل من الله تعالى ومنته بالتوفيق، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة النرويج وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.