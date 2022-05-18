بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، ان الشيخ طلال الخالد تبادل خلال استقباله الفريق كوريلا والوفد المرافق له الأحاديث الودية وناقش أهم القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة.



وأشاد الشيخ الخالد بعمق روابط الصداقة والعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وتعاونهما المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالشؤون العسكرية.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.



كما بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال استقبال الفريق الصالح كوريلا والوفد المرافق في نادي ضباط الجيش مساء أمس بمناسبة زيارته للبلاد.



وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.