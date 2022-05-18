محمد راتب



أكدت السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك أن تركيا والكويت تجمعهما علاقات سياسية ممتازة جدا، داعية إلى تعزيز العلاقات في باقي المجالات التجارية والثقافية، لافتة إلى أن السفارة في الكويت تعمل على تطويرها في كافة المجالات، مبينة أن الكويتيين في المركز الأول للسياح في تركيا وفي المركز الخامس في تملك العقارات في تركيا، حيث ان نحو 100 ألف كويتي زاروا تركيا خلال عطلة عيد الفطر مما يشعرنا بالتفاؤل من القدرة على تسجيل أرقام قياسية جديدة في قطاع السياحة.



جاء ذلك خلال لقاء ثقافي تركي ـ عربي احتضنته الكويت مساء أول من أمس جمع نخبة من السياسيين والإعلاميين والصحافيين والمثقفين الأتراك والكويتيين والعرب، وشمل الحفل جلسة حوار ثقافية وتوقيع عدد من كتب السياسي التركي د.ياسين أقطاي، برعاية شركة «عمران ترك» العقارية في تركيا، ودار «أكيول» للطباعة والنشر «وكالة أنباء تركيا».



وقد شارك في الحفل السفيرة التركية في البلاد عائشة هلال كويتاك، وحشد كبير من الصحافيين والإعلاميين والمثقفين، والصحافي والكاتب التركي حمزة تكين، والإعلامي والأستاذ الجامعي د.علي السند، والباحث الأكاديمي د.جاسم الجزاع، إضافة إلى مشاركة طارق الشايع ممثلا عن دار «أكيول» للطباعة والنشر، وحمد العلي ممثلا عن شركة «عمران ترك».



وأعربت السفيرة عن سعادتها لملاحظة أن عددا كبيرا من الفتيات الكويتيات يتقن اللغة التركية بنطقها الصحيح عند زيارتها للديوانيات، مشيرة إلى ارتفاع متعلمي اللغة بين البلدين بشكل واضح خلال الفترة السابقة.



وقد أدار الحفل وجلسة النقاش الإعلامي التركي حمزة تكين، والذي أكد أهمية العلاقات التركية ـ الكويتية وأهمية تطويرها في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تطوير هذه العلاقات ينعكس إيجابا على الشعبين التركي والكويتي، مشيدا بالكويت وقيادتها وشعبها، لافتا إلى أن المسيرة الإعلامية التي تؤكد على أهمية العلاقات التركية -العربية يجب أن تستمر في ظل محاولات بعض الأطراف الإساءة لهذه العلاقات.



أما د.ياسين أقطاي فشدد في كلمته على أهمية تصحيح التاريخ المزور الذي يتهم العرب والأتراك بأمور غير صحيحة، لافتا إلى أن تصحيح التاريخ سيسهم في التقريب بين العرب والأتراك بما يعيد القوة للأمة الإسلامية جمعاء بكل مكوناتها العرقية، مشددا على مفهوم الأمة الواحدة الذي أتى به الإسلام والقرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى نبذ الخلافات والتطلع نحو المستقبل معا كأمة واحدة.



من ناحيته، تحدث حمد العلي ممثلا عن شركة «عمران ترك» حيث أوضح أهمية الاستثمار وخاصة في تركيا، شارحا أهم نجاحات «عمران ترك» في ولاية يلوا التركية، كما تحدث طارق الشايع ممثلا عن و«دار أكيول» للطباعة والنشر، حيث تطرق إلى أهمية القراءة والكتاب في هذا الزمان، مشيرا إلى أن قراءة الكتب ستبقى في المقدمة خاصة في ظل الهجمة الإلكترونية التي باتت تسلب من الكثيرين لذة القراءة من الكتاب. وفي كلمة له، تحدث الإعلامي الكويتي د.علي السند عن المفاهيم الثقافية في المجتمعات ودور المثقفين في الارتقاء بمجتمعاتهم، مشيدا بالعمل السياسي المقترن بالجهد الثقافي، كما قدم الباحث الكويتي د.جاسم الجزاع، شرحا لعدد من كتب أقطاي، لافتا إلى أهمية الثقافة والقراءة في المجتمعات، مشيدا بما وصلت إليه تركيا من نموذج متطور على مختلف الأصعدة.



وقد ختم اللقاء بحفل توقيع كتب أقطاي وحفل كوكتيل والتقاط الصور التذكارية.