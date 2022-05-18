أعلنت شركة فيرجن موبايل الكويت عن برنامجها Metaverse للتعاون مع منشئي المحتوى الكويتيين على المنصات، ومن بينها The Sandbox.

وتهدف هذه المبادرة إلى الإلمام بالمعرفة الرقمية والقدرة في الكويت، حيث تعزز الشركة مكانتها باعتبارها شركة الاتصالات الرقمية الرائدة في السوق.

وبالإضافة إلى The Sandbox، تتعاون فيرجن موبايل مع مزود المحتوى الرقمي العالمي الرائد، Nonvoice LLC، الذي يقع مقره في الولايات المتحدة.



ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لجلب أحدث الابتكارات إلى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، حيث تستعد شركة فيرجن موبايل الكويت للانطلاق في الأسابيع المقبلة كأحدث عملية في فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا (التي لديها بالفعل شركات اتصالات ناجحة تعمل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان).

وقال بينوا جانين، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت، إن تشجيع شعب الكويت على التعامل مع العلامة التجارية في Metaverse كان جزءا مثيرا من استراتيجية مشاركة العملاء للشركة، حيث يوفر السوق المتقدم رقميا بالفعل خدمات وتجارب جديدة منعشة.

وأضاف: يوفر Metaverse فرصا هائلة لتسريع المهارات الرقمية مثل برمجة الكمبيوتر وإنشاء المحتوى والألعاب والتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الكويت سباقة في الاتجاهات العالمية وهو ما يتضح في ترتيبها الثاني في العالم لاختراق TikTok والترتيب العالمي الرابع على Snapchat.

وتابع: يوجد في البلاد مجتمع متزايد من منشئي المحتوى واللاعبين وتتمتع بأسلوب حياة مناسب للتطبيق، لكل شيء من الترفيه إلى التسوق وتناول الطعام والخدمات المصرفية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nonvoice سيمون باكنغهام إن التعاون كان خطوة رائعة لكل من فيرجن موبايل الكويت وNonvoice التي تكثف خدماتها في Metaverse لقطاع الاتصالات العالمي.

وأضاف: نرى Metaverse مناسبا تماما لشركة فيرجن موبايل الكويت التي تركز على جذب العملاء إلى أبعد من ذلك في رحلاتهم الرقمية لاستكشاف منصات جديدة والانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت في Web 3.0.



فيرجن موبايل الكويت هي أول شركة اتصالات في العالم تضع علامتها التجارية في The Sandbox وتجري مناقشات لتوسيع خدماتها بما يتماشى مع خارطة طريق The Sandbox.

وسيشهد التعاون مع Nonvoice أن تصبح فيرجن موبايل أول شركة اتصالات في العالم تطرح خدماتها المتطورة التي كانت قيد التطوير خلال الأشهر الستة الماضية.



ويتم تشجيع منشئي المحتوى واللاعبين والمبرمجين على التسجيل في مجتمع MetaTribeKW التابع لشركة فيرجن موبايل الكويت للوصول إلى الخدمات ومجموعة من التجارب والمحتوى والتحديات الحصرية، وللتسجيل في MetaTribeKW، يرجى زيارة الرابط: https://www.surveymonkey.com/r/D9BS5KR.