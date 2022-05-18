ارتفع سعر الذهب أمس الثلاثاء مدعوما بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات ما زالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية.



وزاد الذهب في أحدث معاملات فورية 0.5% إلى 1832.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1830.10 دولارا للأوقية، بحسب «رويترز».



وكان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 يوم الاثنين الماضي، متأثرا بمكاسب الدولار. وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة الأميركية عادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 21.65 دولارا للأوقية، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020 الذي سجلته يوم الجمعة. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 959.47 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2028.98 دولارا للأوقية.