صرح عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري، بأن المعهد سيقيم حفل خريجي دفعة 2021/2022 من الأقسام الـ 4، عقب إعلان النتائج النهائية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، المقرر إعلانها يوم الأحد الموافق 19/6/2022.

وأكد المطيري أن حفل التخرج هو أحد التقاليد الأكاديمية المهمة، حيث يحتفل المعهد باكتمال أداء رسالته تجاه طلابه، وتجاه المجتمع، إذ يمده بشباب المبدعين في التخصصات المختلفة، ليكونوا رافدا مهما من روافد الإبداع في المسرح والتلفزيون الكويتي.



وأشار المطيري إلى أنه قد خاطب بالفعل جهات الاختصاص بوزارة التعليم العالي، وجار التنسيق لإقامة حفل يليق بالمؤسسة الأكاديمية العريقة، التي يحق لها وحدها إقامة حفل تخرج أبنائها، كما أكد أنه من المقرر أن يقام الحفل تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.علي فهد المضف.