يعود الفنان مروان خوري إلى الساحة الفنية بأكثر من مشروع، حيث يواصل تحضيرات الموسم الرابع من برنامجه الغنائي الشهير «طرب» بعد نجاح مواسمه الأولى، حيث يستضيف فيها نجوم الغناء بالوطن العربي ليقدم مع كل واحد منهم فقرات غنائية مشتركة خلال الحلقة.



وسيضم هذا الموسم، نجوم الغناء من جيل مختلف، من كبار النجوم كميادة الحناوي التي أنهت تسجيل حلقتها ضمن البرنامج قبل أيام.



على صعيد آخر، من المقرر أن يضع مروان لمساته النهائية على مشاريعه الغنائية الجديدة مع الفنانة إليسا خلال الفترة المقبلة تمهيدا لطرحها، وستجمعهما ثلاثة أعمال غنائية جديدة في ألبومها المنتظر.