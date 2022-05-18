بعد أن عالجا آلاف الأشخاص الذين أصيبوا بكسور في الأطراف منذ عام 2019، يستخدم اثنان من الاخصائيين في الأطراف الصناعية والجبائر في قطاع غزة الآن مهاراتهما لإنقاذ الحيوانات.



ويقول الاخصائيان، الشقيقان محمد ويوسف الخالدي، إن الكثير من مرضاهما من البشر كانوا ضحايا لنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاحتجاجات الحدودية.



واضطلع الشقيقان بمهامهما الجديدة بعد زيادة الاستفسارات من أصحاب الحيوانات الأليفة والماشية، إذ تحدث إصابات الحيوانات في الغالب بعد التعرض لظروف ومواقف شديدة الخطورة. وتكون كسور الحيوانات قاتلة في كثير من الأحيان.



وقال محمد إن هذا التحول بالنسبة له حدث انطلاقا من إحساس داخلي بالشفقة على هذه الكائنات، مشيرا إلى أن نحو 80% منها تنفق إذا لم يتم علاجها. وكان محمد يتحدث بعد أن عالج هو ويوسف كسرا في ساق خروف في عيادتهما بجنوب رفح.