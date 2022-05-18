أعادت عصابة من اللصوص أكثر من اثني عشر تمثالا سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفذوا بفعلتهم، على ما أفادت الشرطة.

وقال مفتش الشرطة راجيف سينغ لوكالة «فرانس برس»، إن المجموعة سرقت مؤخرا 16 تمثالا من معبد «لورد بالاجي» الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

ومساء أول من أمس أحضر السارقون 14 تمثالا إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في منطقة تشيتراكوت بولاية أوتار براديش. وأوضح سينغ أن «اللصوص تركوا رسالة كتبوا فيها أنهم أعادوا التماثيل بسبب أحلام مخيفة تراودهم»، طالبين المغفرة!



وجاء في رسالة اللصوص المكتوبة باللغة الهندية «لم نستطع النوم ولا تناول الطعام ولا العيش بسلام. سئمنا من الأحلام المخيفة وسنعيد التماثيل الثمينة»!